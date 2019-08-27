شكرا لقرائتكم خبر عن كريم ذكرى لـ"تايم سبورت": مباراة الزمالك والمقاصة فى الكأس صعبة على ميتشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد كريم ذكرى لاعب الزمالك السابق أن مباراة الأبيض أمام المقاصة المقرر لها غدا فى منافسات ربع نهائى كأس مصر ستكون صعبة، ويصعب توقع نتيجتها.

وقال ذكرى، فى تصريحات لتايم سبورت، إن المقاصة سيكون فريقا مبهما بالنسبة لميتشو، خاصة أن الفريق الفيومى لم يخض أى مباريات منذ عدة أسابيع وهو ما يجعله فريق غامض للزمالك.

وأشار ذكرى إلى أن المباراة بين الزمالك والمقاصة ستكون متكافئة إلى حد ما بين الفريقين، بغض النظر عن النتائج التى حققها الأبيض فى أفريقيا.

يذكر أن الزمالك يلتقى مع المقاصة فى ربع نهائى مسابقة كأس مصر فى الثامنة من مساء غد.