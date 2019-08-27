محمد مصيلحى يهدى سفير مصر بالكويت درع زعيم الثغر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى على إهداء الدروع التذكارية الخاصة بزعيم الثغر لكل من السفير طارق القونى سفير جمهورية مصر العربية بالكويت، ومرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتى، وعبد العزيز عاشور رئيس نادى العربى الكويتى على استضافتهم الطيبة لبعثة نادى الاتحاد السكندرى طوال فترة إقامتهم بالكويت خلال مشاركتهم فى البطولة العربية.
وقد وفر مسئولو الكويت كل سبل الراحة للبعثة وتسهيل وتذليل أى عقبات تواجه بعثة الفريق السكندرى هناك.
وتم تسليم الدروع فى حضور إسماعيل محمد رئيس البعثة، وإبراهيم شعبان وأحمد عبد المجيد أعضاء مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، وأثنى رئيس زعيم الثغر على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة.
وتعود بعثة الاتحاد السكندرى من الكويت اليوم عقب تحقيق فوز غالٍ ومستحق على العربى الكويتى فى عقر داره ووسط جماهير، بهدف خالد قمر.
الاتحاد السكندرى فى الكويت
مصيلحى يكرم السفير
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