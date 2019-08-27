شكرا لقرائتكم خبر عن مكالمة فيديو لمحمد صلاح.. هكذا دعم سعد سمير الأهلاوى المصاب بحادث القطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص سعد سمير مدافع الأهلى على دعم مشجع أهلاوى يُدعى محمد حمص أُصيب فى حادث قطار أثناء عودته من مباراة الأهلى وفريق إطلع برة بطل جنوب السودان الجمعة الماضية.

كان المشجع الأهلاوى قد تعرض للإصابة إثر سقوطه من القطار خلال عودته لمنزله بالإسكندرية عقب مباراة الإهلى وبطل جنوب السودان الأمر الذى تسبب فى بتر قدمه.

وزار سعد سمير المشجع الأهلاوى من أجل دعمه والتأكيد له أن لاعبى الفريق ومسئولى النادى لا ينسون جمهور الفريق الذى يُساندهم فى أى وقت.

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وأجرى سعد سمير مكالمة "فيديو" للمشجع، حيث تحدث الأخير مع أكثر من لاعب يعشقه يأتى فى مقدمتهم محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى ومحمود حسن تريزيجيه نجم المنتخب ونادى أستون فيلا الإنجليزى، وكذلك محمود كهربا لاعب نادى أفيس البرتغالى.

ولاقت "لفتة" سعد سمير استحسان ورضا المشجع الأهلاوى الذى عبّر عن سعادته بموقف سعد سمير الرجولى، حيث حرص مدافع الأهلى على السفر للإسكندرية من أجل مساندة هذا المشجع والاطمئنان عليه والتقط معه بعض الصور التذكارية.

يذكر أن مجلس إدارة الأهلى كان قد أعلن تكفله بنقل المشجع إلى مستشفى خاص بالإسكندرية للعلاج على نفقة المجلس.