سوبر كورة.. الزمالك يهزم الأهلى 2 / 1 فى صراع آل جمعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو نادى الزمالك قيد عبد الرحمن جمعة شقيق عبد الله ظهير أيسر القلعة البيضاء، وصالح صانع ألعاب النادى الأهلى فى فريق الشباب بالنادى الأبيض خلال الساعات المقبلة. يلعب عبد الرحمن فى مركز صانع الألعاب، حيث يرتدى اللاعب رقم 10 فى ناشئى القلعة البيضاء. لمعرفة كواليس قيد الزمالك شقيق صالح وعبد الله جمعة بفريق الشباب اضغط هنا Advertisements

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