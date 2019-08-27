شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن حفنى يضغط على إدارة الزمالك من أجل الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل أيمن حفنى صانع ألعاب الزمالك الضغط على مجلس إدارة القلعة البيضاء من أجل الموافقة على رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتلقى أيمن حفنى عدة عروض من أندية الإسماعيلى والمصرى والمقاصة، ويرغب اللاعب فى الانتقال لصفوف الفريق الفيومى نظرًا لشعوره بالراحة النفسية معهم.

وتمسك مرتضى منصور رئيس الزمالك باستمرار أيمن حفنى وسط صفوف الفريق، رافضًا رحيله، خاصة أن رئيس النادى يعتبر حفنى أحد أهم اللاعبين بالفريق وإن كان لا يشارك بصفة أساسية، ويسعى اللاعب فى الوقت الحالى للحصول على موافقة برحيله على سبيل الإعارة لتأكده من صعوبة المشاركة مع الفارس الأبيض فى الوقت الحالى.

وكان الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، وافق على رحيل أيمن حفنى خلال الميركاتو الصيفى الحالى، إلا أن تمسك الإدارة باستمراره مازال يعطل انتقاله للمقاصة.