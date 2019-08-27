شكرا لقرائتكم خبر عن ردًا على أكاذيب قنوات الإخوان.. شباب منتخب اليد: استقبال الرئيس لنا أكثر من رائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة مضت على فوز منتخب اليد للناشئين ببطولة العالم، وهو الأمر الذى جعل قنوات الإخوان تغلى بعد هذا الإنجاز الكبير، وحاولت بكل الطرق تشويه هذا الإنجاز، وجر المنتخب لمعارك جانبية، لكن أبطال العالم أخرسوا هذه الألسنة.

وأبرز أبطال كرة اليد سعادتهم بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى وتكريمه لهم، ومنحهم وسام الرياضة من الطبقة الأولى، لما قدموه من قدوة للشباب فى التفوق وقوة العزيمة.

وأكد مهاب سعيد، نجم منتخب اليد، أن تكريم الرئيس أعطاهم دعمًا كبيرًا، قائلاً: "تكريم الرئيس لنا حاجة كبيرة".. مضيفًا أن الرئيس أبلغهم بأنهم فرحوا الشعب المصرى، وطالبهم بالحفاظ على إنجازهم.

Advertisements

فيما قال محمد سمير، لاعب المنتخب، إن مجرد مقابلة الرئيس السيسى مكافأة كبيرة، كما أكد عبد الرحمن حميد، حارس مرمى منتخب الناشئين لليد أن تكريم الرئيس "حاجة كبيرة" خصوصاً إنه كان تانى يوم وصولهم المطار.

بينما أضاف محمد عبد المنعم، المدير الإدارى للمنتخب، قائلاً: "نحن سعداء جداً لأننا عرفنا أن الدولة بتقدرنا على الإنجاز اللى عملناه، وإن شاء الله إحنا مالناش سقف للطموح، وإن شاء الله نعدكم بالمزيد فى الفترة القادمة لأن العالم كله عرف قيمتنا".

وتؤكد الكلمات النابعة من القلب لأبطال العالم، أن لاعبوا المنتخب كانت جائزتهم الحقيقية تكريم الرئيس.