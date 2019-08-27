كريستيانو رونالدو يتسبب في توبيخ بلاتر

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشف السويسري جوزيف بلاتر، رئيس الاتحاد الدولي السابق لكرة القدم “فيفا”، عن كواليس تصريحاته السابقة التي سخر فيها قبل عدة سنوات، من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الحالي، وريال مدريد السابق.
بلاتر خرج بعد تشبيه كريستيانو رونالدو بـ “الماكينة” التي تم صنعها، واعتذر علنًا للنجم البرتغالي، بعد التصويت له في الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم عام 2013.
رئيس “فيفا” السابق قال في تصريحات خلال محاضرة لطلاب جامعة “أوكسفورد” البريطانية: قلت تشبيها في الوقت السابق، إن ميسي هو الطفل الذي حلمت به كل أم، بينما رونالدو ماكينة تم صنعها.
بلاتر أضاف: كريستيانو رونالدو لم يكن سعيدا من ذلك أبدا، بينما بيريز غضب مني وقال لي كيف أقول ذلك وأنا عضو شرفي في ريال مدريد، قلت لبيريز إنه رأي شخصي ومجرد أذواق.
السويسري بلاتر أضاف خلال حديثه قائلا: رأيي جعل رئيس ريال مدريد يغضب أكثر، وطلب مني الخروج لتوضيح ما قلته.
يشار إلى إن كريستيانو رونالدو كان قد انتقل إلى يوفنتوس قادما من ريال مدريد، بعد خلافات مع إدارة “الميرنجي” في صفقة قدرت وقتها بـ 105 ملايين يورو.
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