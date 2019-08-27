شكرا لقرائتكم خبر عن منذر الكبير مديرًا فنيًا للمنتخب التونسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم تعيين مدرب جديد للمنتخب الأول بعقد يمتد لثلاث سنوات، وسيتم تقديم المدرب الجديد يوم الخميس بمقر الاتحاد.

ويتولى منذر الكبير مسؤولية المنتخب التونسي خلفًا لآلان جريس، الذي أعلنت الجامعة التونسية فسخ التعاقد معه بالتراضي، بعد أسابيع قليلة من نهاية بطولة كأس الأمم الأفريقية.

واحتل المنتخب التونسي المركز الرابع في أمم أفريقيا، عقب خسارته في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع أمام منتخب نيجيريا.