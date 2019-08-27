شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة مصر المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، القائمة التي ستخوض مواجهة فريق مصر المقاصة، والمقرر لها غدًا، الأربعاء، في دور الـ8 لبطولة كأس مصر، على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

وضمت القائمة وفقًا للموقع الرسمي للنادي كلا من: محمد عواد ومحمد أبوجبل، في حراسة المرمى، ومحمد عبدالغني ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وعبدالله جمعة ومحمد عبدالشافي وحازم إمام وحمدي النقاز، في خط الدفاع، وطارق حامد ومحمود عبدالعزيز وفرجاني ساسي ومحمود عبدالرزاق شيكابالا ومحمد أوناجم ومحمد عنتر وإمام عاشور وأشرف بن شرقي وكريم بامبو، في خط الوسط، ومصطفى محمد وعمر السعيد،في خط الهجوم.