كتب: ضياء السقا
يواجه الزمالك، نظيره مصر المقاصة، في الثامنة مساء الأربعاء، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في ربع نهائي كأس مصر.
من جانبه، أعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك قائمة الفريق، استعدادا لمصر للمقاصة.
وجاءت كالتالي:
فى حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبو جبل
فى خط الدفاع : محمد عبد الغني - محمود علاء - محمود حمدي الونش - عبد الله جمعه - محمد عبد الشافي - حازم امام - حمدي النقاز
فى خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - فرجاني ساسي – محمود عبد الرزاق شيكابالا – محمد أوناجم - محمد عنتر - امام عاشور - أشرف بن شرقي - كريم بامبو .
فى خط الهجوم: مصطفى محمد - عمر السعيد.
ومن المتوقع أن يبدا الزمالك المباراة بتشكيل يتكون من:
حراسة المرمى : محمد أبو جبل
خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحازم إمام
خط الوسط: محمود عبد العزيز وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي وشيكابالا
خط الهجوم: مصطفى محمد
القنوات الناقلة:
تذاع مباريات الكأس على أون سبورت والنيل سبورت.
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الكأس.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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