مرتضى منصور تسلم استوديو قناة الزمالك

تسلم رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور، الاستوديو الخاص بقناة الزمالك الرياضي، والذي من المقرر أن تنطلق القناة المخصصة لنادي الزمالك، قبل بداية الدوري العام الممتاز المصري في موسمه الجديد،حيث قد نشرت قناة رئيس نادي الزمالك عبر موقع اليوتيوب مقطع فيديو ينشر من خلاله لحظة تسلم مرتضى منصور الاستوديو.

حيث قد وقال رئيس القلعة البيضاء في الفيديو قائلا: “إن قناة الزمالك ستكون قناة مصرية خالصة تدعم الدولة المصرية”، كما أنه يتمنى من أن تكون تلك القناة فاتحة خير على الزملكاوية،كما قد أكد مرتضى بأن ذلك يعتبر حدث تاريخي إعلامي ورياضي بالنسبة لنادي الزمالك، وأنه اصبح لديه قناة خاصة به، وتنطلق مع بداية الدوري العام.