اتحاد الكرة يعلن الاستعانة بشركة أجنبية لتطوير المسابقات وانتظام الدوري

أعلنت اللجنة الخماسية عن استقرار اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، بالتعاقد مع أحدى الشركات العالمية المتخصصة في تنظيم وتطوير كافة المسابقات، والعمل على وضع جداول المباريات في مسابقات بكافة المراحل السنية، وذلك من أجل إعداد جدول الدوري الممتاز والقسم الثاني من الموسم الجديد، كما أن الشركة ستعمل على تطوير مسابقات قطاعات الناشئين، وينعكس ذلك على المنتخبات الوطنية بالإيجاب.

كما قد جاءت تلك الخطوة حتى تتجنب اللجنة الخماسية الأزمات التي حدثت في مسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي، خاصة فيما يتعلق بكثرة المباريات المؤجلة مع عدم انتظام المسابقة وامتدادها لأكثر من عام ميلادي، وهو ما يضر بالكرة المصرية وخاصة المنتخبات الوطنية.