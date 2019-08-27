شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محيى يودع بطولة العالم للجودو فى اليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودع محمد محيى لاعب منتخب الجودو منافسات بطولة العالم التى تقام باليابان، بعد الخسارة أمام لاعب منغوليا. ومن ناحية أخرى اكتفى محمد عبد الموجود السابع بعد أن حصد 3 إنذارات فى اخر 36 ثانية ليخسر المباراة . وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلاً من محمد عبد الموجود 66كجم، أحمد على عبد الرحمن 66، محمد محيي الدين 73 كجم، محمد على عبد العال 81، عبد الرحمن محمد 81، حاتم عبد الاخر 90، رمضان درويش 100 كجم، أحمد وحيد +100، ميسره النجار + 100، ويرافقهم سيد أبو ميدان مديرًا فنيًا للفريق.

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