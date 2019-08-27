شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مدة غياب رامى ربيعة بعد الإصابة فى الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب رامى ربيعة مدافع الأهلى عن تدريبات فريقه فترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة، التى تعرض لها خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام "إطلع برة" بطل جنوب السودان الجمعة الماضية فى إياب الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا والتى فاز فيها الأحمر بتسعة أهداف نظيفة.

وخرج ربيعة من هذه المباراة مُصاباً وأجرى اللاعب أشعة أثبتت إصابته بشد في العضلة الخلفية.

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ووفقاً للأشعة سيغيب ربيعة فترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع وأن كان طبيب الفريق الدكتور خالد محمود سيُحدد مدة غياب اللاعب الرسمية بعدما يتسلّم الأشعة التى أجراها اللاعب خلال الساعات الماضية.

ويستأنف الأهلى تدريباته مساء اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية ببطولة أفريقيا..كان الجهاز الفني للأهلي قد منح اللاعبين راحة من التدريبات 3 أيام عقب الفوز على إطلع برة.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي بطل غينيا الاستوائية في مباراة الذهاب أحد أيام 13-14-15 من سبتمبر المقبل والذي يقام خارج مصر، بينما تقام مباراة العودة في مصر أحد أيام 27-28-29 من الشهر ذاته.