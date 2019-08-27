شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. جينيراسيون منافس الزمالك فى دور الـ32 لدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الزمالك مع فريق جينيراسيون السنغالى فى منافسات دور الـ 32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، والمقرر له أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل فى الذهاب، و أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر المقبل فى لقاء العودة .

جاء تأهل الفريق السنغالى الى دور الـ 32، ليلتقى الزمالك، بعد أن فاز على بطل ليبيريا 3/1 بمجموع المباراتين .

تأسس نادى جينيراسيون فوت عام 2000 بالسنغال، عن طريق مادى توريه لرعاية وتدريب المواهب الكروية، ..ووقع النادى اتفاقيتين مع مينز الفرنسى بحصول الاخير على لاعبين من النادى السنغالى لتطوير المواهب وتسويقهم فى أوروبا .

المعلب الرسمى لجينيراسيون هو ملعب ديمى يبيرام نداو، وتبلغ سعته 1000 مشجع فقط .

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من أبرز المواهب التى أفرزها النادى السنغالى كل من، ساديو مانى، وإسماعيل سار، وديافرا ساخو، وبابيس سيسيه .

استطاع جينيراسيون تحقيق لقب الدورى موسمى 2017/2018 و 2018/2019 على التوالى، بالإضافة إلى كأس السنغال فى نفس الموسمين.

شارك الفريق السنغالى فى دورى الأبطال الموسم الماضى، وودع البطولة من دور الـ 32 أمام حوريا كوناكرى الغينى، التقى مع المقاصة فى دور الـ 64 من البطولة، لكنه اطاح بالفريق الفيومى .

وعلى مستوى بطولة الكونفدرالية فشارك بها 3 مرات، ولكنه لم يستطع الوصول للأدوار النهائية، حيث ودع البطولة من دور الـ 32 أيضا امام نهضة البركان .