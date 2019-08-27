شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يستدعى ثلاثى الزمالك لوديتى السعودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استدعى الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب ثلاثى الزمالك مصطفى محمد وإمام عاشور ومحمد عبد السلام للمعسكر المقبل الذى يشهد وديتى الفراعنة أمام السعودية يومى 7 و10 سبتمبر.
وينطلق المعسكر يوم 1 سبتمبر المقبل، ولم يتحدد مكان إقامته حتى الآن، حيث يفاضل الجهاز الفنى بين الإسكندرية والسويس والإسماعيلية.
وكان شوقى غريب المدير الفنى للفراعنة قد استدعى أيضاً طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب إلى معسكر المنتخب الأولمبى.
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