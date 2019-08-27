شكرا لقرائتكم خبر عن منة حامد تتوج ببطولة دلهى لسيدات الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجت البطلة المصرية منة حامد ببطولة دلهى لسيدات الاسكواش، التى أقيمت فى الهند خلال الفترة بين 23 إلى 27 أغسطس الجارى، وذللك عقب تغلبها فى المباراة النهائية على لاعبة الهند. وفازت منة حامد على اللاعبة الهندية سونينا كوروفيلا بثلاثة أشواط نظيفة جاءت نتائجها كالتالى: 11-9، 11-4، 11-6. وتقدر القيمة المادية لبطولة دلهى لسيدات الاسكواش بنحو 12 ألف دولار.

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