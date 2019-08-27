مشوار ناشئى الطائرة قبل مواجهة نيجيريا اليوم فى دور الـ 16 ببطولة العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد منتخب الناشئين للكرة الطائرة بقيادة مديره الفنى حسن الحصرى إلى خوض لقاء دور الـ 16 ببطولة العالم المقامة فى تونس أمام نيجيريا اليوم فى تمام الثانية ظهرا . و يسعى منتخب ناشئى الطائرة على تخطى عقبة النسور الخضراء للتأهل إلى دور الثمانية لتحقيق مركز يليق بمصر، فى ظل التأهل إلى دور الـ 16 كأول المجموعة الثالثة . و يرصد الخليج 365 مشوار ناشئو الطائرة فى الدور الأول قبل مواجهة نيجيريا كالتالى : الفوز على ألمانيا بنتيجة 3 / 2 . Advertisements الفوز على الأرجنتين بنتيجة 3 / 1 الفوز على اليابان بنتيجة 3 / 2 الفوز على المكسيك بنتيجة 3 / 0 .

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