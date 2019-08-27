شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف: حققنا فوزا مهما والنتيجة لن تخدعنا فى مباراة العودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، عقب الفوز على العربى الكويتى فى عقر داره ووسط جماهيره أن زعيم الثغر ما زال فى بداية الطريق، مشيراً إلى أن التفاهم سيكون عنوان المرحله المقبلة.

وأضاف المدير الفنى للاتحاد أن الفريق تغلب على الصعاب مثل أرضية الملعب السيئة التى أثرت على لاعبى الفريقين، وكذلك درجة الحرارة المرتفعة، مضيفاً أن الفوز أهم ما فى المباراة.

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وشدد طلعت يوسف على أن مباراة العودة ستكون بنفس أهمية مباراة الذهاب، مضيفاً أن النتيجة لن تخدع الاتحاد، وسيكون الفريق جاهزا فى 27 سبتمبر المقبل على استاد الإسكندرية للمباراة المرتقبة.

ووجه يوسف الشكر للاعبى الفريق على مجهودهم خلال المباراه والفوز قائلاً: أنتظر منكم المزيد وأهدى الفوز لجماهير الاتحاد الوفية.