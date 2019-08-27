شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أوراق رابحة فى صفوف ناشئى الطائرة أمام نيجيريا فى دور الـ16 ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض منتخب ناشئى الكرة الطائرة مباراة مهمة فى تمام الثانية ظهر اليوم الثلاثاء أمام نيجيريا فى إطار دور الـ16 ببطولة العالم المقامة فى تونس.

ويسعى منتخب الناشئين بقيادة مديره الفنى حسن الحصرى إلى تحقيق الفوز للزحف إلى دور ربع النهائى، ويرصد الخليج 365 3 أوراق رابحة للمنتخب فى هذا اللقاء بالقرير التالى :

يمتلك منتخب ناشئى الطائرة فى صفوفه أحد أبرز نجوم الأهلى فى هذه المرحلة السنية وهو اللاعب عبد الرحمن الحسينى ضارب مركز 4، والذى يمتلك مهارات عالية فى التسجيل ظهرت فى البطولة.

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كما أن يمتلك منتخب ناشئى الطائرة نجم مركز 3 وهو اللاعب مروان النجار، الذى يمتلك مهارات قوية أيضا فى التسجيل، ولديه طموح قوى ظهر فى لقاءات الدور الأول.

لاسيما أن الجهاز الفنى للمنتخب يعول آمالا كبيرة على لاعب السنتر بلوك يوسف نصير الذى أظهر بصمته فى فوز المنتخب باللقاءات الماضية.