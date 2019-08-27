شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يستبعد محمد حسن من مواجهة المقاصة بسبب طارق حامد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد الصربى ميتشو محمد حسن لاعب وسط الفريق من مواجهة مصر المقاصة المقرر لها غدًا الأربعاء على استاد برج العرب، فى دور الثمانية من مسابقة كأس مصر.

وجاء استبعاد المدير الفنى للاعب بسبب خوفه من تفاقم الإصابة الطفيفة التى تعرض لها بكدمة فى الركبة خلال مواجهة ديكاداها الصومالى، بالإضافة إلى عودة طارق حامد الذى أصبح جاهز للمشاركة بعد استبعاده من مواجهتى بطل الصومال لعدم الجاهزية الفنية.

وكان محمد حسن قد تعرض لإصابة عبارة عن كدمة فى الركبة أدت إلى استبداله فى مباراة ديكاداها الصومالى الأخيرة فى إياب الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا، وذلك حتى لا تتفاقم الإصابة من المقرر أن تحسم رؤية الجهاز الطبى للفريق موقف اللاعب من مواجهة المقاصة.

وكان الزمالك قد تأهل إلى دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد فوزه على نظيره ديكاداها الصومالى، بسداسية دون رد، فى مباراة إياب دور الـ64 التى جمعت بينهما مساء السبت، على استاد برج العرب بالإسكندرية، بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الأبيض بسباعية دون رد، ليتأهل إلى الدور التالى بمجموع مباراتى الذهاب والعودة 13 / 0 ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع جينيراسيون فوت بطل السنغال فى الذهاب أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل، والعودة في القاهرة أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر المقبل.

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وضمت قائمة الزمالك لمباراة المقاصة كلا من:

فى حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبو جبل

فى خط الدفاع : محمد عبد الغنى - محمود علاء - محمود حمدى الونش - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافى - حازم امام - حمدى النقاز

فى خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز - فرجانى ساسى – محمود عبد الرزاق شيكابالا – محمد أوناجم - محمد عنتر - امام عاشور - أشرف بن شرقى - كريم بامبو

في خط الهجوم : مصطفى محمد - عمر السعيد