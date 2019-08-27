الإسماعيلى يؤجل ملف تدعيم حراسة المرمى للشتاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان تأجيل ملف تدعيم حراسة المرمى بالفريق الأصفر لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد رحيل محمد عواد لصفوف الزمالك. وظهر محمد فوزى حارس مرمى الإسماعيلى فى التدريبات والمباريات الودية بحالة فنية رائعة، ليقرر مسئولو النادى الاكتفاء بالحراس المتواجدين حالياً بناء على رغبة سعفان الصغير مدرب حراس المرمى حتى قدوم ميركاتو الشتاء وإعادة تقييم الأوضاع. واستغنى الإسماعيلى عن خدمات محمد عواد لصفوف الزمالك مقابل 35 مليون جنيه، والاستغناء على الثنائى أحمد مدبولى ومحمود عبد العاطى دونجا بشكل نهائى.

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