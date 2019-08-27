شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حليم لـ"تايم سبورت": مباراة بيراميدز فرصة للاطمئنان على حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى محمد حليم مدرب فريق حرس الحدود أن مباراة فريقه مع بيراميدز بكأس مصر تمثل فرصة للاطمئنان على الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال محمد حليم فى مداخلة هاتفية لقناة "تايم سبورت" "حرس الحدود نجا الموسم الماضى من الهبوط بصعوبة بالغة لذا نسعى لتجنب هذا الموقف فى الموسم الجديد عن طريق التدعيمات الجديدة واستقرار الفكر الفنى".

ويضيف مدرب حرس الحدود "تعاقدنا مع صفقات مميزة كان آخرها التعاقد مع أحمد جعفر مهاجم الطلائع لتدعيم خط الهجوم فى الموسم الجديد".

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وعن مواجهة حرس الحدود مع بيراميدز علق محمد حليم "مباراة تمثل فرصة جيدة للاطمئنان على الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، لاسيما أن بطولة الكأس عمرها صغير وحافلة بالمفاجآت".

وعن التعاون مع طارق العشرى قال مدرب حرس الحدود "العشرى صاحب الفضل على فهو من جاء بى للعمل فى الجهاز الفنى منذ موسمين وحفظت طريقة تفكيره وتعامله مع اللاعبين وأشعر بارتياح كبير للتعامل مع مدرب كبير بحجم طارق العشرى".

وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إقامة مباراة بيراميدز أمام حرس الحدود فى دور الثمانية لمسابقة كأس مصر فى تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة 30 أغسطس الجارى بدلاً من 28 من نفس الشهر، بملعب بترو سبورت بدلاً من ملعب الجيش ببرج العرب.

وحال انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل يلعب الفريقان وقتًا إضافيًا مدته نصف ساعة على شوطين، وإذا استمر التعادل تطبق قاعدة ركلات الترجيح من نقطة الجزاء لتحديد الفريق الفائز ويعتبر النادى المذكور أولا هو صاحب الزى الأساسى والمسئول عن الكرات التى تلعب بها المباراة.