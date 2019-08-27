هل يواصل ناشئو الطائرة سيمفونية التألق العالمية؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى منتخب ناشئو الكرة الطائرة بقيادة مديره الفنى حسن الحصرى إلى تحقيق الفوز فى المواجهة التى تجمعه فى الثانية ظهر اليوم مع نظيره النيجيرى فى إطار دور الـ16 ببطولة العالم المقامة فى تونس.

ويطمح منتخب ناشئى الطائرة لتحقيق الفوز بلقاء اليوم من أجل وضع قدما فى دور الـ 8 لاستكمال مشوار تحقيق مركز جيد فى بطولة العالم بالوصول للنهائيات.

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ويبدو أن منتخب ناشئى الطائرة يرغب فى السير على درب ناشئين اليد بعدما حصلوا على كأس العالم بمقدونيا مؤخرا بعد حصد الشباب برونزية مونديال إسبانيا.



ناشئو الطائرة

كما أنه توجد معنويات مرتفعة داخل صفوف منتخب ناشئى الطائرة فى ظل التأهل إلى دور الـ 16 كأول المجموعة الثالثة بتحقيق العلامة الكاملة بالفوز فى جميع اللقاءات على كلا من ألمانيا بطل أوروبا فى ضربة البداية 3 / 2 ثم الأرجنتين 3 / 1 و اليابان 3 / 2 و اخيرا المكسيك 3 / 0 .

وتضم قائمة منتخب مصر فى هذه البطولة كلاً من اللاعبين، محمد علوان وعمر ديغيام وأحمد عبد العظيم و مروان النجار وعبد الرحمن الحسينى وأنس محمد وكريم ابراهيم وإياد محمد ومحمد العرابى ويوسف نصير ويوسف جعفر وإبراهيم رسلان .