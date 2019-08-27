شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..بعثة الاتحاد السكندري تعود للقاهرة عقب الفوز على العربى الكويتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغادر بعثة الاتحاد السكندرى برئاسه اسماعيل محمد مطار الكويت اليوم عقب تحقيق فوزغالى ومستحق على العربى الكويتى فى عقر داره ووسط جماهير بهدف خالد قمرفى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية فى بالكويت. Advertisements ويرافق بعثة الاتحاد السكندري مجلس الادارة برئاسة محمد مصيلحى ، وينتظر وصول البعثة الى مطار القاهره فى الرابعه الا الربع عصرا ويستانف الفريق السكندرى تدريباته على ملاعب سموحه غداً الاربعاء مباشرة ودون الحصول على راحه استعدادا لمباراة كأس مصر، حيث يواجه الاتحاد السكندرى الفائز من المقاصه والزمالك

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