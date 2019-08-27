شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلى الجديد.. تجربة فيرجسون وكلوب هى الحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع فى النادى الأهلى عن رفض مسئولى النادى التعاقد مع 3 مدربين أصحاب سيرة ذاتية قوية للغاية بسبب عدم استقرارهم فى الأندية والمنتخبات التى عملوا فيها.

ويتفاوض الأهلى حالياً مع مدربين من مدارس كروية مختلفة تمهيداً للتعاقد مع أحدهم قريباً لقيادة الفريق بعد إقالة الأورجوانى مارتن لاسارتى عقب الخسارة من بيراميدز والخروج من دور الـ16 لكأس مصر.

وأوضح المصدر أن لجنة التخطيط للكرة بالأهلى خلال جلساتها المُكثفة خلال الأيام الماضية كانت "تذاكر" السير الذاتية لكثير من المدربين وكانت هناك موافقة على 3 مدربين كبار ومن مدراس كروية مختلفة، بل أن هؤلاء المدربين الثلاثة رحّبوا بتدريب الأهلى لكن إدارة النادى رفضت المُضى قدماً فى التفاوض مع هؤلاء المدربين بسبب عدم استقرارهم.

Advertisements

وقال المصدر إن اللجنة ومعها محمود الخطيب رئيس النادي والمفوّض من مجلس الإدارة بالإشراف على فريق الكرة قرروا أن يكون المدرب الجديد من أصحاب الفكر الدائم والراغبين فى الاستقرار لأطول فترة ممكنة مع الفريق الذى يتولى تدريبه وهى المدرسة التى يُجسّدها حالياً ببراعة الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى الذى يضم بين صفوفه نجمنا المصرى محمد صلاح.

وقالت اللجنة إن كلوب من المدريبن "المُعمّرين" وأصحاب نظرية "المشروع الطويل" فى التدريب فقد ترك بصمة واضحة مع نادى بروسيا دورتموند الألمانى ويُحقق نجاحات رائعة حالياً مع لفربول حاليا بسبب بقاؤه فترة طويلة مع العملاق الإنجليزى.

وترى اللجنة أن الاستمرار والاستقرار من أهم عوامل نجاح المدرب لذا يرغب مسئولو الأهلى فى التعاقد مع مدرب من أصحاب الرغبة الدائمة فى البقاء طويلاً ولا يفكر فى التنقل بين فريق وآخر بشكل مُستمر وبذلك تبقى مدرسة كلوب ومن قبله أسطورة مانسنتشر يونايتد السير إليكس فيرجسون هى الأقرب للتنفيذ فى الاهلى حالياً خلال رحلة البحث عن مدرب أجنبى، والذى سيتم الإعلان عليه قريباً.