4 أندية ترغب في ضم أيمن حفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:
تلقى أيمن حفني صانع ألعاب نادي الزمالك، عرضا من نادي المقاولون العرب للانتقال إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ويرغب حفني في الرحيل عن صفوف الأبيض، رغبة منه في المشاركة أساسيا بالمباراة.
وسبق وتلقى حفني عروضا من المقاصة والاسماعيلي والمصري قبل ان يدخل المقاولون العرب في مفاوضات مع اللاعب.
ومن المقرر أن يحسم حفني موقفه خلال الأيام القليلة المقبلة في ظل رغبة الزمالك في استمراره.
وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك، أعلن في وقت سابق أن حفني لن يرحل على سبيل الإعارة بسبب كبر سنه.
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