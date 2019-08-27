تقرير.. النني إلى أين؟ 3 وجهات محتملة بعد الخروج الإجباري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

بات المصري محمد النني، لاعب أرسنال الإنجليزي، على مشارف الخروج من ملعب الإمارات خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما تأكد خروجه من حسابات أوناي إيمري المدير الفني للجانرز.

إيمري قال، في تصريحات صحفية، إنه تحدث مع النني بوضوح، وأبلغه بوضعه في النادي مطالبًا إياه بالرحيل عن الفريق الإنجليزي قبل غلق نافذة الانتقالات الصيفية ومواجهة تحدٍ جديد.

بعض التقارير الأوروبية وبالتحديد في فرنسا أكدت أن نادي بوردو على استعداد لضم لاعب وسط منتخب مصر قبل الثاني من سبتمبر (موعد غلق الميركاتو في فرنسا).

كما جذب النني أنظار العديد من الأندية التركية على رأسهم جالطا سراي وفناربخشة إلا أن الأمور لم يتم حسمها حتى الآن.. فإلى أين سيذهب النني؟

انتقل النني إلى آرسنال خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2015/2016 قادما من نادي بازل السويسري، وخاض اللاعب المصري 89 مباراة بقميص الجانرز في مختلف البطولات سجل هدفين وصنع 8 تمريرات حاسمة.

3 مواسم ونصف قضاها النني في ملعب الإمارات، كانت البداية تحت قيادة الفرنسي آرسين فينجر الذي اعتمد عليه في 16 مباراة بمختلف البطولات في أول ظهور له بقميص المدفعجية.

أول مباراة للنني بقميص أرسنال كانت بكأس الاتحاد أمام بيرنلي، وشارك في اللقاء كاملًا وقاد فريقه للفوز بهدفين لهدف والتأهل للدور الخامس من منافسات البطولة، بينما شهدت مباراة مانشستر يونايتد في الجولة الـ27 أول ظهور له ببريميرليج وخسر المدفعجية بثلاثة مقابل هدفين وشارك النني في 30 دقيقة فقط

30-1.

في موسم 2016 /2017 ظهر النني في 14 مباراة ببطولة الدوري، 5 مباريات بدوري أبطال أوروبا إلى جانب 3 مباريات بكأس الرابطة واثنين بكأس الاتحاد (لم يسجل أية أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين).

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في موسمه الثالث خاض 13 مباراة بالدوري، 5 بكأس الرابطة، مباراة بكأس الاتحاد، مباراة الدرع الخيرية إلى جانب 12 مباراة بالدوري الأوروبي (سجل هدف وصنع 3 تمريرات حاسمة).

مع بداية موسم 2018 /2019 تولى أوناي إيمري زمام الأمور الفنية لفريق أرسنال خلفًا لفينجر الذي رحل عن النادي اللندني بعد 22 عامًا قضاها في الإدارة الفنية للفريق.

لم ينجح النني في إقناع إيمري بإمكانياته الفنية، وكان قرار المدرب الإسباني واضحًا منذ اللحظة الأولى فالأخير اكتفى بتواجد المصري في 8 مباريات فقط ببطولة الدوري، مباراة بكأس الاتحاد، مباراة بكأس الرابطة و7 مباريات بالدوري الأوروبي (بإجمالي 17 مباراة فقط في موسم كامل).

(تركيا).. الوجهة الأولى

بعض التقارير التركية، ألمحت إلى أن هناك اهتمام من جانب ناديي جالاطا سراي وفناربخشة لضم صاحب الـ 27 عامًا.

بحسب التقارير التركية، عرض نادي جالاتا سراي مبلغ 25 ألف جنيه إسترليني كراتب إسبوعي على النني من أجل ضمه في الفترة الحالية.

راتب النني يتراوح بين 50 ألف إلى 55 ألف جنيه إسترليني مع نادي أرسنال، وفقًا لما ذكرته تقارير إعلامية إنجليزية في وقت سابق، الأمر الذي قد يعيق انتقال لاعب المنتخب المصري إلى الفريق التركي.

(فرنسا).. الوجهة الثانية

بعض التقارير الفرنسية لفتت إلى اهتمام نادي بوردو بضم النني قبل الثاني من سبتمبر.

كانت صحيفة "ميرور" قد أكدت أن نادي بوردو يستعد لتقديم عرض إلى إدارة الجانرز من أجل ضم النني على سبيل الإعارة.

البقاء في إنجلترا

ربما يحسم النني أمره بالبقاء في إنجلترا حتى فترة الانتقالات الشتوية ثم دراسة العروض المقدمة من الأندية الإنجليزية واختيار الأنسب منها، في ظل رغبته الملحة بالبقاء في لندن.