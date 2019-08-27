رسميًا .. منذر الكبير مدربًا لتونس بدلا من جريس

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن تعيين منذر الكبير مدربا جديدا للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم خلفا للفرنسي ألان جيريس.

وأفاد الاتحاد في بيان له أنه تعاقد مع الكبير لمدة ثلاثة أعوام، وسيجرى الإعلان عن أعضاء الجهاز الفني المعاون له، في مؤتمر صحفي بعد غد الخميس.

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم قد أعلن خلال الأيام الماضية عن إقالة المدرب الفرنسي آلان جريس.