لم أتوقع تألقه بهذا المستوى.. مدرب بازل السابق عن صلاح: "قاتل لطيف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال هيكو فوجل، مدرب نادي بازل السابق، إن المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي "قاتل لطيف"، لافتًا إلى أنه لم يكن يتوقع تألقه بهذا الشكل.

فوجل سبق له تدريب الدولي المصري محمد صلاح وقتما كان الأخير، ضمن صفوف بازل السويسري قبل انتقاله إلى تشيلسي الإنجليزي.

وخلال تصريحات صحفية، قال المدرب الألماني: " صلاح كان يمتلك كل شيء، السرعة ، إنهاء الهجمة ، القدم اليسرى - وهذا لم يتم تجاهله، ومع ذلك، سأصبح كاذبًا إذا قلت إنني تنبأت له بهذا المستوى العالمي".

وتابع مدرب نادي أوردينجن الناشط في دوري الدرجة الثالثة الألماني: "في الواقع ، كنت أكثر ثقة في توني كروس وإيدن هازارد، لقد رأيتهما في سن الـ15 عامًا، الشيء الجميل هو أنني قابلت مومو العام الماضي ولم يتغير على الإطلاق".

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وواصل: "إذا كنت تعرفه فهو ليس يمتلك أنه ليس شخصية لطيفة، بدا عليه أنه لاعب جيد ولكن بتلك العقلية؟ لست متأكدًا، هو قاتل لطيف".

وأكمل: "عند انضمامه إلى بازل، أخبرناه أنا وجيجي (المدير الرياضي جورج هيتز):" أن يتدرب جيدًا، كنا قد اتخذنا قرارنا بشأنه، تدرب معنا في اليوم الأول لم تكن بداية مثالية، كان اليوم الثاني أفضل قليلاً ، لكن ليس جيدًا، تحدثنا معه مرة أخرى ثم ظهر في اليوم الثالث بشكل جيد جدًا لم يكن من السهل إيقافه حينها".

واستطرد: "خلال اليومين الأول والثاني لم يكن متوترًا بل كان واثقا، لكن الأجواء كانت مختلفة بعض الشيء بالنسبة له، كان عليه أن يتأقلم".

جدير بالذكر أن صلاح انضم إلى صفوف بازل خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2012 /2013 قادمًا من المقاولون العرب.