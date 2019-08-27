انطلاق مونديال الأندية لليد.. الزمالك الأكثر ظهورًا ورقم الأهلي الأبرز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

ستنطلق بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد والمعروفة باسم السوبر جلوب اليوم الثلاثاء، في السعودية وتحديدا بمدينة الدمام، خلال الفترة من 27 حتى 31 أغسطس، وتعد هذه النسخة هي رقم 13 منذ إنطلاقة البطولة لأول مرة في 1997.

وسيشارك في النسخة الـ13 من السوبر جلوب 10 فرق، وهم برشلونة حامل اللقب والزمالك من مصر بصفته بطلا للسوبر الأفريقي لليد، والدحيل بطل دوري أبطال أسيا، وفاردار القدوني بطل دوري أبطال أوروبا لليد، وجامعة سيدني الأسترالية، وفريق نيويورك سيتي الأمريكي، وتاوباتي البرازيلي والوحدة السعودي بطل الدوري والمنضم، وتم توجيه بطاقتي دعوة لكل من كيل الألماني ومضر السعودي.

ويستعرض الخليج 365 في التقرير التالي أبرز الأرقام في المسابقة

تشهد النسخة الـ13 من السوبر جلوب، لأول مرة مشاركة فريقين من السعودية وهم الوحدة ومضر، حيث لم يسبق لأي فريق سعودي المشاركة في البطولة منذ إنطلاقتها وحتى الأن

يعد فريق السد القطري أكثر الفرق مشاركة في البطولة بواقع 9 مرات، لكنه سيغيب عن هذه النسخة، يليه جامعة سيدني الأسترالية 8 مرات، وبرشلونة الأسباني وتاوباتي البرازيلي 6 مرات.

أقيمت السوبر جلوب حتى الأن في 3 مدن فقط قبل النسخة الـ13 التي ستقام في الدمام بالسعودية، حيث أقيمت اول نسخة منها عام 1997 في فيينا بالنمسا، وأقيمت النسخة الثانية عام 2002 بالعاصمة القطرية الدوحة، وكانت النسخة الثالثة في العاصمة المصرية بالقاهرة في 2007.

تعد الدوحة الاكثر إستضافة للسوبر جلوب في 10 مناسبات، كأن أولها 2002، ثم أقيمت البطولة بعد ذلك بصفة مستمرة من الفترة 2010 حتى 2018 بالعاصمة القطرية.

برشلونة الأسباني هو الأكثر تتويجا بالسوبر جلوب بواقع 4 مرات، وكانت أعوام 2013 و2014 و2017 و2018.

نجحت 7 اندية بالتتويج ببطولة السوبر جلوب، وكانت الغلبة للأندية الأسبانية التي فازت بها بواقع 8 مرات لبرشلونة الذي حقق اللقب 4 مرات، وريال سوسيداد لقبين وأتلتيكو مدريد وكانتابريا لقب واحد لكل منهما، تأتي خلفها الاندية الألمانية التي حققت البطولة 3 مرات، حيث حصل فوكس برلين على اللقب مرتين، وكييل مرة واحدة، وحصل السد القطري على البطولة مرة واحدة.

الظهور العربي

شاركت الفرق العربية في بطولة السوبر جلوب منذ إقامتها في 1997 حتى الان، 19 مرة، وظهرت الأندية العربية في البطولة منذ البداية وحتى الأن.

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تعد الفرق القطرية الاكثر تواجد في البطولة بخمس فرق وهم الدحيل والريان والأهلي والسد والجيش، تليها الأندية التونسية ب4 فرق وهم الترجي والنجم والأفريقي والحمامات، ويأتي خلفهما مصر والسعودية والكويت بفريقين لكلا منهما.وظهرت لبنان والمغرب والجزائر بممثل واحد لكل منهما.

يعد السد القطري أكثر الفرق العربية ظهورا بالبطولة بواقع 9 مرات، ياتي خلفه الجيش القطري بـ4 مشاركات، والزمالك المصري 3 مشاركات وسيزدادو إلى 4 بمشاركاتهم في النسخة الحالية.

نجحت الأندية العربية في التواجد ضمن الثلاثة الاوائل 9 مرات، حيث ظهرت الأندية القطرية 5 مرات، متمثلة في السد 4 مرات، والجيش مرة واحدة، والاندية المصرية مرتين، عن طريق الاهلي والزمالك، والجزائر مرة واحدة من خلال المجمع البترولي الجزائري، ولبنان مرة واحدة عن طريق السد اللبناني.

السد القطري هو الفريق العربي الوحيد الذي توج ببطولة السوبر جلوب عندما أقيمت في قطر 2002.

السد القطري هو الفريق العربي الذي نجح في الحصول على الثلاث مراكز الأوائل بالبطولة، حيث توج باللقب في 2002، وحصل على المركز الثاني مرتين في 2010 و2014 ،وعلى المركز الثالث في 2012.

تعد الأندية القطرية الاكثر تواجد في المراكز الثلاثة الاوائل وحققت ذلك 5 مرات، وذلك عن طريق السد الذي حصل على المركز الأول مرة واحدة، والمركز الثاني مرتين والثالث مرة واحدة، والجيش الذي حصل على المركز الثالث مرة واحدة، تليها الأندية المصرية والتي تواجد مرتين، الأولى عن طريق الأهلي الذي حصل على المركز الثاني في 2007، والزمالك الذي حصل على المركز الثالث في 2010.

الظهور المصري

شاركت الأندية المصرية في البطولة 5 مرات من قبل، وباحتساب مشاركة الزمالك في النسخة الحالية التي ستقام بالدمام يرتفع عدد المشاركات إلى 6.

يعد الزمالك أكثر الأندية المصرية ظهورا في السوبر جلوب، حيث شارك فيها 3 مرات قبل النسخة الحالية، وباحتسابها يصل عدد مرات المشاركة إلى 4 مرات، بينما شارك الأهلي في مرتين فقط.

يعد الأهلي صاحب أعلى إنجاز للأندية المصرية في السوبر جلوب، بعد احتلاله المركز الثاني خلال البطولة التي أستضافها النادي الاحمر في 2007 بمقر النادي بالجزيرة.

حقق الزمالك خلال مشاركاته الثلاث بالسوبر جلوب، المركز الثالث مرة واحدة في 2010، وحصل على المركز الرابع مرتين في 2011 و2012.

اخر ظهور للأندية المصرية قبل هذه النسخة، كان من نصبيب الأهلي الذي شارك في البطولة التي أقيمت بقطر في 2017. وانهى المسابقة في المركز الخامس.