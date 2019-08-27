دونيس لمصراوي: رفضت تدريب الأهلي كما فعلت مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

قال جورجوس دونيس، المدير الفني الحالي لفريق باناثينايكوس إنه رفض عرضًا لتدريب النادي الأهلي.

ويواصل النادي الأهلي رحلة البحث عن مدير فني جديد يقود الفريق بعد أن قررت الإدارة الاستغناء عند خدمات الأوروجوياني مارتن لاسارتي.

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وأضاف دونيس، في تصريحات لمصراوي اليوم، الثلاثاء أنه رفض عرضًا لتدريب النادي الأهلي، منذ 10 أيام، بعد أن عرض عليه وسيط الأمر.

وأكمل: "رفضت العام الماضي عرضًا من الزمالك، وكذلك الصيف الجاري، أريد أن أواصل عملي في اليونان".

وظهرت عدد من الأسماء كعناصر مرشحة لقيادة الأحمر خلال الفترة الماضية، مثل الكرواتي زوران ماميتش والأوروجوياني خورخي فوساتي والبرازيلي باولو أتوري.