عماد متعب مرشحا لمنصب مدير منتخب مصر

رشح بعض مسؤولي اتحاد الكرة، عماد متعب نجم الأهلي السابق، لتولي منصب مدير منتخب مصر خلال الفترة المقبلة. خلال الفترة المقبلة. كما دخل حسام غالي مدير الكرة في الجونة ضمن المرشحين لتولي منصب مدير المنتخب. الجونة ضمن المرشحين لتولي منصب مدير المنتخب. واستقر مسؤولو اتحاد الكرة على ان يكون محمد فضل عضو اللجنة مشرفا على منتخب مصر.

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