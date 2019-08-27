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جوميز يقود تشكيل الهلال المتوقع أمام الاتحاد بدوري أبطال آسيا

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يحل، فريق الهلال السعودي  ضيفًا على نظيره اتحاد جدة اليوم الثلاثاء على ملعب  مدينة الملك عبدالله الرياضيى "الجوهرة المشعة " في ذهاب ربع نهائى دورى أبطال آسيا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال والاتحاد في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة العربية .

من المتوقع أن يبدأ الرومانى رازفان

لوسيسكو المدير الفنى لفريق الهلال المباراة بالتشكيل التالي..

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

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خط  الدفاع: ياسر الشهراني، على البليهى، جانج هيون سو، عبد الله الحافظ

خط الوسط: سلمان الفرج، محمد كنو، سيباستيان جيوفينكو

خط الهجوم: سالم الدوسري، أندريه كاريلو، بافيتيمبي جوميز.

 

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