يحل، فريق الهلال السعودي ضيفًا على نظيره اتحاد جدة اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضيى "الجوهرة المشعة " في ذهاب ربع نهائى دورى أبطال آسيا.
ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال والاتحاد في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.
من المتوقع أن يبدأ الرومانى رازفانلوسيسكو المدير الفنى لفريق الهلال المباراة بالتشكيل التالي..
حراسة المرمى: عبد الله المعيوف
خط الدفاع: ياسر الشهراني، على البليهى، جانج هيون سو، عبد الله الحافظ
خط الوسط: سلمان الفرج، محمد كنو، سيباستيان جيوفينكو
خط الهجوم: سالم الدوسري، أندريه كاريلو، بافيتيمبي جوميز.
كانت هذه تفاصيل خبر جوميز يقود تشكيل الهلال المتوقع أمام الاتحاد بدوري أبطال آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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