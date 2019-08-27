جوميز يقود تشكيل الهلال المتوقع أمام الاتحاد بدوري أبطال آسيا

يحل، فريق الهلال السعودي ضيفًا على نظيره اتحاد جدة اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضيى "الجوهرة المشعة " في ذهاب ربع نهائى دورى أبطال آسيا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال والاتحاد في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

من المتوقع أن يبدأ الرومانى رازفان

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

Advertisements

خط الدفاع: ياسر الشهراني، على البليهى، جانج هيون سو، عبد الله الحافظ

خط الوسط: سلمان الفرج، محمد كنو، سيباستيان جيوفينكو

خط الهجوم: سالم الدوسري، أندريه كاريلو، بافيتيمبي جوميز.