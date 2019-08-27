المنتخب الأولمبي يستدعي ثلاثي الزمالك لمعسكر سبتمبر

قرر الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، استدعاء ثلاثي الزمالك، مصطفى محمد وإمام عاشور ومحمد عبد السلام، لمعسكر الفراعنة الشهر المقبل. محمد وإمام عاشور ومحمد عبد السلام، لمعسكر الفراعنة الشهر المقبل. يخوض المنتخب وديتين أمام السعودية يومي 7 و10 سبتمير المقبل استعدادا لبطولة أفريقيا المؤهلة للاولمبياد.

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