شاهد.. 4 لقاءات لاتنسى في تاريخ مواجهات الزمالك ومصر المقاصة

تتوجه أنظار عشاق الكرة المصرية مساء غد الأربعاء إلى ملعب ستاد برج العرب لمتابعة المواجهة النارية والمرتقبة بين فريقي الزمالك ومصر المقاصة في ربع نهائي بطولة كأس مصر .

وتتسم مباريات الزمالك والمقاصة دوما بالغزارة التهديفية والأحداث الساخنة، كما أن تواجد أحمد حسام ميدو على راس الإدارة الفنية للفريق الفيومي يزيد من حساسية المباراة في ظل تواجد أكثر من لاعب سابق بالزمالك في صفوف المقاصة وعلى راسهم محمد إبراهيم المنتقل حديثا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالي.

"الوفد" .. تستعرض أبرز أربعة مباريات جمعت الفريقين في مختلف المنافسات منذ صعود المقاصة للمرة الأولى إلى دوري الأضواء قبل ثمانية سنوات .

الضربة الأولي

استضاف ملعب المقاولون العرب المواجهة الأولي بين الفريقين

موسم 2010-2011 وهي المباراة التي شهدت تسجيل سبعة أهداف بواقع أربعة أهداف للزمالك وثلاثية للمقاصة الذي تقدم بهدفين نظيفين في بداية المباراة قبل أن يتدارك أبناء حسام حسن المدير الفني للفارس الأبيض الأمر في النهاية .

فوز تاريخي

مواجهة الدوري الثاني لموسم 2010-2011 شهدت أحداثا أكثر سخونة بعد أن خطف الفريق الفيومي فوزا قاتلا بهدف نظيف للمغربي عمر النجدي تسبب بشكل كبير في خسارة الزمالك للقب الدوري لصالح منافسه التقليدي الأهلي.

شهدت المباراة جدلا تحكيميا كبيرا بعد أن تغاضي حكم اللقاء عن احتساب ركلة جزاء واضحة للزمالك في شوط المباراة

الأول كما ألغي هدفا صحيحيا للفريق الأبيض في نفس الشوط، كما شهدت المباراة في نهايتها تراشقا لفظيا بين حسام حسن المدير الفني للزمالك وطارق يحيي المدير الفني لمصر المقاصة آنذاك .

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لمسة يد

المواجهة الأكثر سخونة في تاريخ لقاءات الفريقين عام 2017 والتي انتهت بفوز المقاصة بهدف دون رد لحسين الشحات .

وشهدت المباراة أحد أكثر القرارات التحكيمية إثارة للجدل في السنوات الأخيرة بعد أن تغاضي جهاد جريشة عن احتساب ركلة جزاء واضح للزمالك بعد إبعاد أحمد سامي قلب دفاع المقاصة للكرة بيده .

تسببت هذه المباراة في أزمة عنيفة ما دفع اتحاد الكرة لتأجيل مسابقة الدوري لشهر كامل حتي تهدأ الأوضاع .

اكتساح زملكاوي

آخر مباراة جمعت الفريقين بالدور الثاني لموسم 2018-2019 والتي شهدت الفوز الأكبر في تاريخ لقاءات الفريقين .

وحقق الزمالك فوزا عريضا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد بتروسبورت .