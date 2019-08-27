أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم التعاقد مع المدرب الوطني منذر الكبير لتوليه مهام تدريب منتخب نسور قرطاج خلفًا للفرنسي آلان جيراس. ونشر الاتحاد أن التعاقد مع المدير الفني الجديد منتخب نسور قرطاج لمدة ثلاث سنوات وسيتم تقديمه برفقة الجهاز الفني عصر الخميس القادم بمقر الاتحاد. الفني الجديد منتخب نسور قرطاج لمدة ثلاث سنوات وسيتم تقديمه برفقة الجهاز الفني عصر الخميس القادم بمقر الاتحاد. ولا يملك الكبير إنجازات كبرى في مسيرته التدريبية، حيث إن اللقب الوحيد الذي فاز به هو كأس تونس لموسم 2012-2013 مع النادي البنزرتي، في نسخة شهدت عدم مشاركة الرباعي التقليدي النجم الساحلي والترجي التونسي والصفاقسي والأفريقي .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. منذر الكبير مديرًا فنيًا لمنتخب تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.