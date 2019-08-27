اليوم.. منتخب شباب الطائرة يواجه نيجيريا بثمن نهائي بطولة العالم

يلتقي منتخب مصر للكرة الطائرة للشباب تحت ١٩ سنة نظيره النيجيري اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دور الستة عشر ببطولة العالم والمقامة في تونس خلال الفترة من 18 إلى 30 أغسطس الجاري بمشاركة 20 منتخبنا.

كان منتخبنا قد تأهل لدور

الـ16 بعدما تصدر المجموعة الثالثة بالفوز في جميع مباريات الدور الأول على كل من المانيا بطل العالم بنتيجة 3/2، ثم اليابان في الجولة الثانية بنتيجة 3/1 والأرجنتين في الجولة الثالثة بنتيجة 3/1 وأخيرا الفوز على المكسيك بنفس النتيجة.

ويلعب منتخبنا ضمن المجموعة الثالثة والتي ضمت إلى جانب الفراعنة كل من اليابان والأرجنتين وألمانيا والمكسيك.

يرأس بعثة منتخب مصر جابر عبدالعاطي، ويقود الفريق فنيا حسن الحصري يعاونه ناصر علي مدرب والمحلل التقني مصطفى صالح، والمدير الإداري ناصر حمدي، والدكتور مصطفى يسري للعلاج الطبيعي.

