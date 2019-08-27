علمت "بوابة الوفد" من مصادر أوروبية موثوقة أن الثنائي كلاوديو برانديلي مدرب المنتخب الإيطالي السابق وروبيرتو زاكيروني مدرب ناديي ميلان ويوفنتوس ومنتخب الإمارات السابق، قد رفضا عروضاً من النادي الأهلي من أجل تولي القيادة الفنية للفريق. من النادي الأهلي من أجل تولي القيادة الفنية للفريق. كان الأهلي يرغب فى ضم اسم كبير من أجل تولي تدريب الفريق، خلفًا للأوروجوياني مارتن لاسارتي، الذي أقيل عقب الخسارة أمام بيراميدز بدور الـ١٦، بنتيجة هدف دون رد. خلفًا للأوروجوياني مارتن لاسارتي، الذي أقيل عقب الخسارة أمام بيراميدز بدور الـ١٦، بنتيجة هدف دون رد. ولم يبد كل من برانديلي وزاكيروني رغبتهما في التدريب في افريقيا خلال المرحلة الحالية وهو ما أدي إلى رفض عرض الأهلي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برانديلي وزاكيروني يرفضان تدريب الأهلي لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.