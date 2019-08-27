وزارة الرياضة تنظم المؤتمر الكشفي العربي ومنتدى الشباب الكشفي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة أنها بصدد تنظيم المؤتمر الكشفي العربي التاسع والعشرين، ومنتدى الشباب الكشفي الرابع ، بالتعاون مع الاتحاد العام للكشافة والمرشدات ومكتب الدعم العربي بالمنظمة العالمية للحركة الكشفية، وذلك خلال الفترة من 1 – 12 سبتمبر المقبل، بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ ومجموعة من الفنادق، تحت شعار "تنمية واستدامة" .

يتناول المؤتمر الكشفي العربي التاسع والعشرين "السلطة العليا للحركة الكشفية في الوطن العربي" ومنتدي الشباب الكشفي العربي الرابع موضوعا رئيسيا حول إسهام الحركة الكشفية في

تحقيق أهداف التنمية المستدمة وغاياتها .ويشارك في المؤتمر الوفود الممثلة للجمعيات والهيئات الكشفية الوطنية الأعضاء بالمنظمة العالمية للحركة الكشفية والمعتمدين من جمعياتهم أو هيئاتهم الكشفية الوطنية بحد أقصى 6 أعضاء، بجانب حضور مراقبين من اللجنة الكشفية العربية، وممثل عن جامعة الدول العربية وعدد من ضيوف المؤتمر، بينما يشارك في منتدى الشباب اثنان من الشباب من كل جمعية وهيئة كشفية وطنية بجانب 3 أعضاء شباب بصفة مراقبين .يختص المؤتمر بتحقيق أهداف الإقليم، انتخاب اللجنة الكشفية العربية، تعديل النظام الأساسي، قبول العضوية بالإقليم أو تعليقها أو الغائها، اعتماد السياسة العامة للحركة في الوطن العربي، اعتماد التقارير التي تقدمها اللجنة والحسابات المالية الختامية حتى نهاية السنة المالية التي تسبق المؤتمر، تحديد قيمة الاشتراك السنوي للهيئات، تحديد مكان وزمان عقد المؤتمرات والمخيمات والأحداث الكشفية العربية، ونقل مقر الإقليم بتوصية من اللجنة الكشفية العربية.يذكر أن منتدي الشباب الكشفي العربي الرابع يقام في الفترة 1 -6 سبتمبر المقبل، فيما يقام المؤتمر الكشفي العربي التاسع والعشرين في الفترة من 6 -12 من الشهر ذاته.