تشافي : عودة حمدالله تزيد من صعوبة مباراة الإياب بين النصر والسد

كشف الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني للسد القطري، السبب وراء الهزيمة من نظيره النصر السعودي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

كان النصر قد حقق بالأمس الفوز على نظيره السد بهدفين مقابل هدف، وسجل عبدالرحمن الدوسري وجوليانو فيكتور دي بأول أهداف الفريق السعودي بينما سجل على أسد الله هدف الفريق القطري.

قال تشافي أن سبب نتيجة المباراة يرجع لقوة النصر وأيضًا لأن السد أفتقد الكرة عدة مرات وتحديدًا في الشوط الأول.

أكد المدير الفني للسد أن لديه أمل بمباراة العودة الذي سيكون صعبًا عليهم مع عودة عبدالرزاق حمد الله إلى جانب تواجد أمرابط.

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على الجانب الآخر اعتبر البرتغالي روي فيتوريا المدير

الفني للنصر، أن نتيجة مباراة فريقه أمام السد القطري لم تكن جيدة جدًا.

قال فيتوريا إن فريقه قدم مباراة كبيرة استحق على إثرها الفوز ، ووعد جماهير الفريق بتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة العودة كما امتدح لاعبه جوليانو الذي اعتبره مديرًا فنيًا للفريق داخل الملعب.

ويحل النصر السعودى ضيفًا ثقيلًا على السد، مساء الإثنين الموافق 16 سبتمبر المقبل، على ستاد جاسم بن حمد، فى موقعة الإياب.