صورة | مرتضى منصور يتسلم أقدم نفايات الأهلي!

قام رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” بتسلم الاستوديو القديم لقناة النادي الأهلي في مدينة الإنتاج الإعلامي، اليوم الاثنين، لتحضيره لإطلاق قناة الزمالك الرسمية منه قبل بدء الموسم الكروي الجديد 2020/2019.

وجاء تسلم مرتضى منصور لهذا الاستوديو ليضعه في موقف حرج أمام الجمهور والإعلام الزملكاوي، حيث قال في تصريح متلفز أول أمس أنه لا يهتم بنفايات النادي الأهلي.

وسخر مرتضى منصور من ارتباط الدولي المغربي السابق “وليد آزارو” بالزمالك في الأيام الماضية، قائلاً “لا تهمني نفايات الأهلي، قد أتعاقد مع وليد أزارو لكن يجب أن أرى الجن الخاص به أولاً”.

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وأضاف “لا يمكن أن أحصل على نفايات الأهلي وبعد غد الاثنين ادعوكم للمجيء لحضور مراسم تسلمنا لاستوديو قناة الزمالك”.

ويترأس قناة النادي الأهلي في الوقت الحالي المنتج “محمد العدل” من بعد الصحفي الراحل عن الدنيا نهاية العام الماضي خالد توحيد.

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وكان هناك اتجاه سابق داخل قناة الأهلي بالاحتفاظ بالاستوديو الذي انطلقت منه القناة لتنفيذ مشروع قناتين للأهلي، إلا أن مجلس الإدارة صرف نظره عن الفكرة لاحقًا.

وكانت قناة النادي الأهلي انطلقت من نفس الاستوديو في عام 2008، تحت إشراف راديو وتلفزيون العرب ART، جنبًا إلى جنب ستوديو آخر في شارع فيصل بالجيزة.

وادعى مرتضى منصور في تصريحاته الأسبوع الماضي بأن بث قناة الزمالك سيبدأ تحت إشراف شركة “إعلام المصريين” من داخل ستوديو أحد القنوات الكبرى، دون الكشف عن هوية تلك القناة، مشيرًا إلى أن مساحة الاستوديو تتجاوز الـ 400 متر مربع.

في سياق متصل، أكد مرتضى منصور أن المدير التنفيذي السابق للاتحاد المصري لكرة القدم “ثروت سويلم” الذي أعلن عدة مرات انتماءه وتشجيعه للأهلي، خسارة كبيرة للاتحاد، وطالبه بالموافقة على تولي منصب المدير التنفيذي للزمالك.

وقال مرتضى منصور في نهاية حديثه “أعتبر ثروت سويلم خسارة للاتحاد، تحدثت معه وعرضت عليه شخصيًا أن يتولى منصب المدير التنفيذي للزمالك. هو شخص محترم ومنظم ونائب برلماني، والاتحاد خسره”.