واندا نارا تستفز إدارة الإنتر بمصطلح “أكبر عاهرة”

استفزت واندا نارا، زوجة ووكيلة أعمال المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، إدارة نادي الإنتر بالتصريحات التي أدلت بها لبرنامج “تيكي تاكا” على شبكة ميدياست الإيطالية هذا الأسبوع، حول مستقبل موكلها خلال الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي، وإذا ما كانت في اتصالات مع يوفنتوس لنقله إلى تورينو بعد أن سُحب منه الرقم 9 لتسليمه للوافد الجديد “روميلو لوكاكو”.

وأخبرت واندا نارا مقدم البرنامج أن الناس يطلقون عليها لقب “أكبر عاهرة” ويوجهون إليها أصابع الاتهام في كل قضية تتعلق بالإنتر وزوجها.

وتسبب حديث نارا في خروج المدير الرياضي لنادي الإنتر (بيبي ماروتا) للرد عبر وسائل الإعلام الإيطالية، قائلاً “شعرنا بشيء من الإنزعاج بسبب التصريحات التي خرجت بها واندا نارا بشأن مستقبل ماورو إيكاردي”.

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وأضاف “الطريقة والتوقيت السبب في هذا الإنزعاج، وعليه يمكنني أن أنكر ما قالته بشكل قاطع بأن أي شخص في النادي طلب من ماورو إيكاردي البقاء في إنتر هذا الصيف، خصوصًا الرئيس ستيفن تشانج”.

وكانت واندا نارا قد قالت في تصريحاتها لبرنامج تيكي تاكا “إيكاردي قال لا لكل جهة غير الإنتر. لقد عرف الجميع اختياره منذ بداية الصيف، وهذا هو الحال بالنسبة لأي فريق أبدى اهتمامًا به، وفي رأيي، إيكاردي سيبقى في الإنتر، إنه قراره رغم أن هناك ألف عرض”.

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وأضافت “لا أعتقد أن أمر إيكاردي انتهى عند الإنتر، لا أعرف ما قد يحدث في المستقبل، لكنني أعرف كلماته عندما فُتح سوق الانتقالات، ظل ثابتًا، وكانت هناك عروض لا يمكن أن يرفضها أي شخص في العالم، لكنه قال لا من أجل الإنتر”.

وعن يوفنتوس قالت “لم يتحدث المدير الرياضي لنادي يوفنتوس (فابيو باراتيتشي) معه بشكل مباشر، ولا حتى معي، والآن الناس يطلقون عليّ لقب أكبر عاهرة، وعندما أبقيت ماورو في الإنتر والفريق لم يفز بأي شيء، نفس الأشخاص قالوا أنني كنت الأفضل، أنا سبب كل شيء”.

وختمت حديثها “يُنظر إلى ماورو إيكاردي بأنه ليس جزءًا من خطط الإنتر؟ أعتقد أن أنطونيو كونتي مدرب رائع، آمل أن يقرر العمل مع إيكاردي، تمامًا كما يقرر في الوقت الحالي عدم إشراكه، أنا لا أنتظر أي شيء، إنه خيار النادي في النهاية وهم يدفعون راتبه”.

وحول تلك النقطة رد ماروتا بقوله “الإستراتيجية التي اتخذها الإنتر دقيقة، وأبلغنا واندا نارا بوضوح في التوقيت المناسب، وسنواصل في ذلك حتى النهاية ولا يمكن لأحد في النادي تغيير هذا النهج المشترك الذي اتفق عليه الجميع”.