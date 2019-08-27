رياضة | إنتر ميلان يخطط لضم صفقتين.. ونجم الفريق يصل روسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يخطط لضم صفقتين.. ونجم الفريق يصل روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يسعى نادي إنتر ميلان الإيطالي بقيادة أنطونيو كونتي المدبر الفني، لتدعيم خطوطه خلال الموسم الجاري، بعقد صفقة أو اثنين خلال الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكدت شبكة "سكاي إيطاليا"،أن ميلان بات على قرب من التعاقد مع بيراجي لاعب فيورنتينا الإيطالي، والتي من الممكن أن تحسم خلال الساعات المقبلة.
وأضافت أن فيورنتينا، يسعى للحصول على خدمات دالبيرت من إنتر ميلان للتنازل عن بيراجي، على أن يتم حسم الأمر بين الطرفين خلال 48 ساعة على أقصى تقدير.
على جانب آخر وصل جواو ماريو لاعب الفريق الإيطالي، صباح اليوم إلي روسيا لتوقيع الكشف الطبي في لوكوموتيف موسكو، بعد الاتفاق على اللعب ضمن صفوف الفريق، بشكل إعارة مع خيار الشراء بمبلغ 18 مليون يورو.
وعن الصفقة المنتظر أن يتممها إنتر، قالت "لاجازيتا الإيطالية"، أن أليكسيس سانشيز لاعب مانشستر ب
يونايتد الإنجليزي، أصبح على بعد خطوة من إنتر ميلان وأن هناك اتصالات جديدة مع مانشستر هذه الساعات لإغلاق الصفقة .
اكتسح فريق إنتر ميلان نظيره ليتشي برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب جوزيبي مياتزا ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي الممتاز.
أهداف إنتر ميلان في ليتشي
افتتح مارسيلو بروزوفيتش النجم الكرواتي أهداف إنتر ميلان في ليتشي في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول، قبل أن يضيف زميله الإيطالي ستيفانو سينسي الهدف الثاني لينتهي الشوط الأولى بهدفين نظيفين، وفي الشوط الثاني ظهر روميلو لوكاكو الوافد الجديد من مانشستر يونايتد الإنجليزي والذي تعرض للتهميش في فريقه الإنجليزي وأحرز الهدف الثالث في الدقيقة 60 من متابعة لكرة ارتدت من يد حارس الفريق الضيف.
وازدادت الأمور صعوبة على الضيوف في ملعب جوزيبي مياتزا بعدما تعرض اللاعب دييجو فارياس للطرد في الدقيقة 76، قبل أن يختتم أنطونيو كاندريفا رباعية إنتر ميلان في الدقيقة 84 بهدف مذهل من تصويبة صاروخية بعيدة المدى ليمنح إنتر صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي منذ الجولة الأولى تحت قيادة أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق المعروف عنه جنونه الشديد وغضبه الدائم منذ كان مدربًا لفريق تشيلسي الإنجليزي.
وتعد مباراة إنتر ميلان وليتشي بداية رائعة للمدرب أنطونيو كونتي الذي قدم شكلًا جديدًا للفريق وأعاد الابتسامة إلى روميلو لوكاكو القادمة من مانشستر يونايتد، وكان كونتي قد قاد يوفنتوس لإحراز لقب الدوري الإيطالي ثلاث مرات وتشيلسي للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرة واحدة وتولى مسئولية إنتر ميلان خلفًأ للمدرب لوتشيانو سباليتي عقب نهاية الموسم الماضي في ظل بحث الفريق عن لقب غائب منذ 8 سنوات.
ورفض أنطونيو كونتي منح ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان المشاركة أمام ليتشي للعب بعد إبلاغه بخروجه من خطط النادي ليؤكد ما قاله في وقت سابق "أشعر بالرضا مع مجموع اللاعبين الحاليين وعلى إيكاردي البحث عن فريق آخر بعد ضم لوكاكو.. روميلو دخل عالم إنتر ويتحلى بتواضع كبير وهو مستعد للعمل من أجل الفريق".
وحاول فريق ليتشي العائد إلى دوري الأضواء بعد غياب سبع سنوات لكنه اصطدم بقوة إنتر ميلان وتطور الأداء مع أنطونيو كونتي الذي دفع باللاعب سيني الذي خاض مباراته الأولى مع الفريق بعد انضمامه من ساسولو وسجل هدفًا في الرباعية التي أكدت قدرة الفريق على منافسة يوفنتوس على لقب الدوري الإيطالي في هذا الموسم.
ودخل أنطونيو كونتي مدرب فريق إنتر ميلان تاريخ النادي الإيطالي بعد رباعية ليتشي في الجولة الأولى فكما ذكرت شبكة "أوبتا" العالمية للإحصائيات أن كونتي أصبح ثالث مدرب للإنتر يحقق الفوز بأربعة أهداف نظيفة في أول مبارياته بعد الثنائي جيوسيبي مياتزا وهيلينو هيريرا.