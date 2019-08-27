رياضة | دورتموند يعلن إصابة هازارد ومدة غيابه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دورتموند يعلن إصابة هازارد ومدة غيابه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن لاعب خط وسطه البلجيكي ثورجان هازارد يعاني من إصابة في الضلوع.

وأوضح النادي عبر موقعه على الإنترنت اليوم الثلاثاء أن هازارد تعرض للإصابة إثر الالتحام مع لاعب منافس خلال المباراة التي انتهت بالفوز على كولون 3 / 1 يوم الجمعة الماضي في المرحلة الثانية من الدوري الألماني (بوندسليجا).

وأضاف دورتموند أن هازارد سيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع، متمنيا له التعافي العاجل.

وقد تعاقد نادي بروسيا دورتموند الألماني مع ثورجان هازارد، لاعب بروسيا مونشنجلادباخ، لتصبح ثاني صفقات الفريق.

وكانت قيمة الصفقة كلفت دروتموند حوالي 40 مليون يورو لأجل اللاعب البلجيكي.

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وقال هازارد في تصريحات للموقع الرسمي: "لقد قضيت 5 أعوام عظيمة في مونشنجلادباخ وحان الوقت للانتقال للمرحلة المقبلة في مسيرتي الكروية".

وتابع: "فضلت الانضمام إلى دورتموند لأنّه فريق عريق ويمتلك قاعدة جماهيرية عظيمة".

جدير بالذكر أنّ هناك عدة فرق نافست على التعاقد مع ثورجان من بينها تشيلسي الإنجليزي لكن شقيق إيدين هازارد فضّل البقاء في ألمانيا.

وقال ثورغان لصحيفة "بيلد" الألمانية: "إنه أمر ممتع في الوقت الحالي. لا يوجد أي نية للتغيير في ذهني. أريد فقط مساعدة الفريق، والتركيز بشكل كامل عليه. سنتحدث عن الامر في نهاية الموسم. في الوقت الحالي، ليس الوقت مناسبًا للحديث عنه".

وأضاف: "في جميع الأندية الكبرى هناك منافسة. عندما لا ألعب جيدا في غلادباخ، يأتي لاعب آخر ليحل محلي".