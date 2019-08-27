رياضة | مواعيد مباريات الزمالك في شهر سبتمبر.. قمة مع الأهلي وفخ إفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات الزمالك في شهر سبتمبر.. قمة مع الأهلي وفخ إفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر نادى الزمالك خلال شهر سبتمبر المقبل 3 مباريات هامة قبل إنطلاق مباريات الدورى المصري لموسم 2019_2020 وتحت قيادة المدير الفنى الجديد للأبيض الصربي ميتشو سريدوفيتش والذى تعاقد معه الزمالك لقيادة الفريق الموسم المقبل.

ويبدأ نادى الزمالك مبارياته فى شهر سبتمبر بمواجهة إفريقية فى دور الـ 32 عندما يواجه جينيراسيون فوت السنغالى يوم 13 سبتمبر فى السنغال فى تمام الخامسة مساءاً بتوقيت مصر والسادسة مساءاً بتوقيت السعودية فى إطار ذهاب دور ال 32 من دورى أبطال إفريقيا.

ثم يأتى الزمالك للقاهرة ليواجه النادي الأهلي فى قمة الكرة المصرية على بطولة كأس السوبر المصري للموسم الماضي 2018_2019 يوم 18 سبتمبر المقبل، وكان نادى الزمالك قد فاز ببطولة كأس مصر العام الماضي بعد التغلب على نادى سموحة بينما النادى الأهلى قد فاز ببطولة الدورى المصري موسم 2018_2019.

فى يوم 27 سبتمبر سيلعب نادى الزمالك مباراة الإياب أمام جينيراسيون فوت فى دور ال 32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا.

وينتظر نادى الزمالك إجراء قرعة بطولة الدورى المصرى والذى تحدد أن ينطلق يوم 19 سبتمبر القادم عقب مباراة السوبر ليعلم الزمالك متى سيلعب ببطولة الدوري.

ومن الممكن أن يلعب الزمالك لقاء فى بطولة الدورى عقب مباراة السوبر المصري مع الأهلى التى ستقام يوم 18 وقبل مباراة الإياب أمام جينيراسيون بطل السنغال ولكن لم تتحدد بعد بسبب عدم إجراء قرعة لبطولة الدورى الممتاز.

وكان الزمالك قد لعب مع فريق ديكيداها بطل الصومال فى دور ال 64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا الدور التمهيدى وفاز الزمالك فى اللقاء الأول الذى أقيم على ملعب برج العرب بالأسكندرية بسباعيه دون رد فى لقاء قاد الزمالك به فنياً طارق يحيي بينما فى مباراة الإياب أقيم اللقاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية أيضاً وانتخى بفوز الزمالك بسداسيه دون رد فى أول لقاء تحت قيادة المدرب الصربي ميتشو سريدوفيتش.

وتألق خلال مباراتى الزمالك وبطل الصومال اللاعبين الجدد للفريق فقد أحرز المغربي أشرف بن شرقي هدفين خلال المباراة الأولى وأحرز أيضاً العائد من الإعارة لفريق طلائع الجيش مصطفي محمد 3 أهداف من بينهم هدف فى لقاء الذهاب وهدفين فى لقاء الإياب وتألق أيضاً العائد من جديد للعب مع الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا هدفين خلال مباراة الفريق الثانية بينما أحرز كل من عمر السعيد ومحمود علاء ومحمود عبدالعزيز هدف وحيد خلال المباراتين

ويلعب الزمالك خلال الفترة الحالية بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافى، محمد عبد الغنى، محمود علاء، حمدى النقاز

خط الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسي

خط الوسط المهاجم: يوسف أوباما، شيكابالا، أشرف بن شرقي

خط الهجوم: مصطفي محمد

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تاريخ مباريات الزمالك والمقاصة

- تقابل الزمالك مع مصر المقاصة في 12 مباراة جاءت جميعًا في بطولة الدوري المصري الممتاز، فاز الفريق الفيومي في 6 مباريات (منها فوزًا اعتباريًا بعد إنسحاب الزمالك)، مقابل 5 إنتصارات للفارس الأبيض، وحسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة وحيدة بينهما.

- سجل الزمالك 19 هدفًا خلال مواجهاته ضد المقاصة، بينما استقبلت شباكه 18 هدفًا (منها هدفين اعتباريين بعد إنسحاب الزمالك).

- أول مواجهة جمعت الزمالك والمقاصة كانت في الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز موسم 2010-2011، وأقيمت يوم 2 أكتوبر لعام 2010، وانتهت بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 4 – 3 وهي المباراة الأكثر غزارة تهديفية في تاريخ مواجهات الفريقين.

- أيمن حفني لاعب الزمالك الحالي هو صاحب أول هدف في مواجهات الفريقين، وكان يلعب وقتها ضمن صفوف مصر المقاصة، بينما محمود عبد الرازق "شيكابالا" هو صاحب أول أهداف الفريق الأبيض في شباك المقاصة وذلك في أول مباراة بينهما عام 2010 وانتهت بفوز الزمالك 4-3.

- يتقاسم الخماسي (حسين الشحات - جون انطوي - عمر النجدي - محمود كهربا - أحمد جعفر) لقب هداف مواجهات الزمالك والمقاصة، وسجل كل منهما هدفين.

- 5 لاعبين أجانب فقط سجلوا أهدافًا خلال مواجهات الفريقين في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث سجل للمقاصة، المغربي عمر النجدي "هدفين"، والغاني جون أنطوي "هدفين"، بينما سجل للزمالك السوري مؤيد العجان "هدف"، والكونغولي كاسونجو "هدف"، والتونسي فرجاني ساسي "هدفين".

- التعادل السلبي لم يحدث خلال 12 مواجهة جمعت الزمالك مع المقاصة منذ موسم 2010-2011، بينما تحقق التعادل الإيجابي مرة وحيدة بنتيجة 2-2 وذلك في المباراة التي جرت بين الفريقين في 2 يناير لعام 2016 ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الممتاز موسم 2015-2016.

- مواجهة وحيدة جمعت الزمالك مع المقاصة في شهر "أغسطس" وذلك في 16 أغسطس 2018، بالجولة الثالثة من الدوري الممتاز بالموسم الماضي، وفاز الفارس الأبيض بهدف دون رد سجله "كابونجو كاسونجو".

- أكبر انتصار للزمالك ضد مصر المقاصة، كان بنتيجة 4-1 في مباراة الدور الثاني بالدوري المصري الممتاز بالموسم الماضي، وسجل أهداف الأبيض محمود علاء "هدفين"، وفرجاني ساسي "هدفين"، أما أكبر انتصار للفريق الفيومي كان في الدوري عام 2017 وفاز بنتيجة 3 -1 .

- لعب العديد من اللاعبين ضمن صفوف الفريقين (الزمالك والمقاصة) أبرزهم: أيمن حفني - محمد مسعد – عماد فتحي – حسني فتحي – نانا بوكو – دونجا – أحمد داوودا – صلاح عاشور – أحمد مجدي – محمد رمضان.

- آخر مواجهة جمعت الزمالك مع المقاصة كانت في الدور الثاني من الدوري المصري بالموسم الماضي، وفاز بها الفارس الأبيض بنتيجة 4 – 1.