رياضة | تطورات جديدة في مفاوضات مدرب الأهلي المنتظر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطورات جديدة في مفاوضات مدرب الأهلي المنتظر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيستقر النادى الأهلى على ملف المدرب الجديد للفريق خلال الساعات القادمة بعدما كثّفت لجنة التخطيط مفاوضاتها مع أكثر من مدرب تم الاستقرار عليهم ويتم حاليًا المفاضلة بينهم لاختيار أحدهم.

يريد الأهلى ان يكون إعلان المدير الفنى الجديد خلال الساعات المقبلة ليتولى مهمة الفريق فى مباراة الذهاب بدور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا والتي ستلعي في منتصف شهر سبتمبر المقبل مع بطل غينيا الاستوائية .

وأكدت لجنةُ التخطيط للكرة، برئاسة الدكتور طه إسماعيل إنها استقرت على ثلاثة مدربين أجانب من مدارس كروية مختلفة لاختيار أحدهم لتولّى المسئولية الفنية لفريق الكرة بالأهلي، خلال الفترة المقبلة، وجاء اختيار اللجنة لهذا الثلاثى فى ضوء عوامل رئيسية أبرزها إنجازات المدرب مع الفرق التى تولى مسئوليتها، وبصمته على الأداء، والاستقرار فى مكان عمله، وحرصه على ذلك، ومقومات الشخصية، وطموحه الدائم لتحقيق الأفضل.

وأشارت بعض التقارير أن روجر شميت ضمن أبرز المرشحين لتولي مهمة تدريب الاهلي ومن المتوقع ان تعلن ادارة الشياطين الحمر خلال الساعات المقبلة توليه للمهمة .

دخل روجر شميت المدير الفني السابق لفريق بكين جوان الصيني دائرة المرشحين لتدريب الأهلي خلفًا للأوروجوياني مارتن لاسارتي الذي تمت إقالته عقب مباراة بيراميدز والخسارة بهدف نظيف في دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

واقترب لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة طه إسماعيل من اختيار مدرب الفريق وحصرت القائمة النهائية على 3 أسماء فقط بينها روجر شميت

من هو روجر شميت

Advertisements

فسخ روجر شميت تعاقده مع بكين جوان الصيني في شهر يوليو الماضي رغم أنه توج معه بكأس الاتحاد الصيني

روجر شميت من مواليد 13 مارس 1967 في بلدة كيرسبة بألمانيا الغربية ولعب لأندية كيرسبر ولودنشايد وبليتنبورج وبادربورن وفيرل وليبستاد وديلبروكر وبدأ التدريب من دوري الدرجة السادسة وأشرف على تدريب فرق ديلبروكر وبروبن مونستر وبادربورن وريد بول سالزبورج وبايرن ليفركوزن وبكين جوان.

ويتميز روجر شميت بمميزات عديدة مثل الشخصية القوية والصرامة في التعادل والدقة في كل التفاصيل والاهتمام بكل ما يخص لاعبيه داخل الملعب وخارجه ويعتبر نوم اللاعب في موعد محدد واستيقاظه في موعد ثابت أمرًا مقدسًا.

العناد هو شعار روجر شميت فردود أفعاله دائمًا عنيفة كما أنه يتمسك بها خاصة في الاعتراضات على الحكام حيث قرر الاتحاد الألماني إيقاف مدرب الأهلي المحتمل في عام 2016 ثلاث مباريات وتغريمه 20 ألف يورو، حينما رفض خلال مباراة فريقه أمام ضيفه بروسيا دورتموند في الدوري الألماني الامتثال لقرار حكم المباراة، بمغادرة مقاعد البدلاء والتوجه إلى المدرجات مما دفع الحكم لإيقاف المباراة لمدة 9 دقائق.

ويعتمد شميت على طريقة 4/3/1/2 وهو بوجود مهاجمين وخلفهما صانع ألعاب وهو ما يفتح الباب أمام إمكانية اللعب بصلاح محسن ومروان محسن أو وليد أزارو لكن ذلك سيعني القضاء على أحد صناع اللعب في القلعة الحمراء ما بين حسين الشحات ورمضان صبحي وجيرالدو وجونيور أجايي ومحمد مجدي أفشة وصالح جمعة ويلجأ المدرب إلى الضغط العالي على المنافس من الأمام وهو ما يتطلب لياقة بدنية عالية من جميع اللاعبين.

واكشف روجر شميت في نادي رد بول سالزبورج السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول الإنجليزي الحالي كما توج بالدوري والكأس في النمسا.

وتأهل روجر شميت بفريق ليفركوزن الألماني إلى دوري أبطال أوروبا مرتين وحقق نتائج رائعة في الدوري الألماني قبل أن يتركه في مارس 2017 حيث خاض معه 125 مباراة حقق الفوز في 62، بينما خسر 36 وتعادل في 27، بينما خاض مع آخر فريق دربه بكين جوان الصيني 83 مباراة، فاز في 46 وتعادل في 15 وخسر 22.