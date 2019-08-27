رياضة | كريس بيث حكما لمباراة الاتحاد والهلال في أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريس بيث حكما لمباراة الاتحاد والهلال في أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن تعيين طاقم تحكيم أسترالي بقيادة الحكم الدولي كريس بيث، لإدارة مواجهة اتحاد جدة السعودي والهلال بدوري أبطال آسيا.

ويستضيف اتحاد جدة مواطنه الهلال مساء اليوم على ملعب الجوهرة المشعة، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا وكلاسيكو للكرة العربية.

وتأهل اتحاد جدة لدور الثمانية بعد الفوز على ذوب آهن أصفهان الإيراني بنتيجة 6-4 بمجموع لقائي الذهاب والعودة، فيما نجح الهلال بتخطي عقبة مواطنه أهلي جدة في دور الستة عشر، بعد الفوز بلقائي الذهاب والعودة بنتيجة 4-3.

وتقام المباراة في الثامنة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، ومن المقرر أن تذاع مباراة الهلال والاتحاد، عبر قنوات beIn Sports بتعليق حفيظ دراجي، وأيضا قناة الكأس hd3، بتعليق خالد الحدي.

ومن المتوقع أن يبدأ الهلال بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

في الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، جانج هيون سون، عبدالله الحافظ.

في الوسط: عبد الله عطيف، محمد كنو، سالم الدوسري، سيباستيان جيوفينكو.

في الهجوم: بافيتيمبي جوميز، أندريه كاريلو.

فيما سيدأ اتحاد جدة المباراة بتشكيل أقرب إلى:-

في حراسة المرمى: فواز القرني.

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في الدفاع: سعود عبد الحميد، مروان دا كوستا، زياد المولد، حمدان الشمراني.

في الوسط: كريم الأحمدي، عبد العزيز البيشي، خالد الميري، كارلوس فيلانويفا.

في الهجوم: ألكساندر بريجوفيتش، رودريجيز.

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو ملعب الجوهرة المشعة حيث قمة من قمم مباريات دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أسيا بين الهلال السعودي والاتحاد السعودي في مباراة الذهاب .

الأوراق الرابحة في الهلال السعودي قبل موقعة الاتحاد

وتظهر الأوراق الرابحة في كل فريق متمثلة بكل قوة في الخط الأمامي الذي يعد واحد من نقاط القوة كون اللاعبين المتواجدين في هذا المركز من بين أفضل اللاعبين في القارة الآسيوية على الإطلاق وهو ما يجعل مباراة اليوم بين الاتحاد والهلال من المباريات المرتقبة والهامة في جولة حاسمة من بطولة دوري أبطال آسيا.

الاسم الأول الذي يضيء في سماء الزعيم الهلالي هو الفرنسي بافتيمبي جوميز الأسد الهلالي الكبير الذي يقدم مستويات كبيرة رفقة الزعيم ، وكان قد سجل ثلاثية مميزة في مباراة ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا أمام أهلي جدة السعودي على ملعب الأخير، وهي ثلاثية بكل تأكيد كانت سبببا في تأهل الهلال إلى ربع نهائي المسابقة الآسيوية.

من الأسماء اللامعة أيضا في نادي الهلال اللاعب محمد كنو في منتصف الملعب وهو لاعب محوري يقدم الإضافة لزملائه بالإضافة إلى كارلوس إدواردو واحد من أهم اللاعبين داخل الفريق لا يقدم المساعدة لمنتصف الملعب الدفاعي فقط وإنما يقوم بدور كبير في صناعة اللعب وتسجيل الأهداف بشكل كبير وهو يحمل بكل تأكيد الرقم 3 المفضل بالنسبة له.

جيوفينكو هو واحد من الأسماء التي يعول عليها المدرب زارفان في منتصف الملعب الهجومي من أجل تقديم الإضافة والدعم اللازمين لزملائه في الملعب وصاحب رؤية مميزة في وسط الملعب.

سالم الدوسري هو واحد من الأسماء الكبيرة في عالم كرة القدم السعودية في السنوات الأخيرة حيث نرى أنه واحد ممن قدموا مستوى رائع في كأس العالم روسيا 2018، بالإضافة إلى الحارس عبد الله المعيوف واللاعب أندريه كاريلو والعديد من الأسماء الجيدة.

الصحف السعودية على فرد صفحات كاملة خلال عددها الصادر اليوم للحديث عن موعد مباراة الهلال والاتحاد في دوري أبطال آسيا، واصفة إياها بأنها مباراة قمة من العيار الثقيل.