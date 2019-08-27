رياضة | الجمباز يتربع على عرش دورة الألعاب الإفريقية ويواصل حصد الميداليات اليوم

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تقام اليوم الثلاثاء منافسات الجمباز لفرق الرجال والفردى العام بقاعة ابن رشد رقم (1) بمدينة الرباط المغربية فى اليوم الثانى لمنافسات اللعبة فى دورة الألعاب الإفريقية رقم 12 التى تستضيفها المغرب حتى يوم 31 أغسطس الجارى ، حيث تربع الجمباز المصرى على عرش القارة الإفريقية بعد إنتهاء منافسات اليوم الأول ، بالحصول على ثلاث ميداليات فى منافسات الفرق والفردى العام رغم قوة المنافسة ، ومشاركة 8 دول لأول مرة فى منافسات السيدات وهى تونس والجزائر والمغرب والكاميرون ونيجيريا والكونغو برازافيل وإثيوبيا ومصر ، حيث حصل فريق السيدات على الميدالية الذهبية ، وذهبية الفردى العام للاعبة فرح أحمد ، وحصلت زميلتها فرح سيد على الفضية.

الجمباز يتربع على عرش دورة الألعاب الإفريقية ويواصل حصد الميداليات اليوم

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قال الدكتور إيهاب أمين رئيس مجلس إدارة إلاتحاد المصرى للجمباز أنه ينتظر اليوم الحصول على ميداليتن فى منافسات فرق الرجال والفردى العام برغم عدم وجود أفضل لاعبين فى المنتخب بسبب الإصابة، وهما أحمد أشرف وعمر العربى ، والأخير هو بطل القارة الإفريقية العام الماضى ، مشيرا إلى أن الجمباز المصرى على موعد مع حصد مزيد من الميداليات يومى الخميس والجمعة المقبلين، فى منافسات الرجال والسيدات والتى يتنافس على الميداليات المتنوعة أفضل 8 لاعبات وأفضل 8 لاعبين فى منافسات الفردى العام على جميع الأجهزة بعد تأهلهم إلى هذا الدور من منافسات أمس الأثنين واليوم الثلاثاء .

أضاف الدكتور إيهاب أن فريق السيدات الذى ضم اللاعبات فرح سيد وفرح أحمد وزينة شرف ونانسي طمان وماندي عصام ، بخلاف انه حصل على الميدالية الذهبية بجدارة رغم أن منتخبى المغرب والجزائر مقيمين بصفة شبه مستمر فى معسكرات بفرنسا ، إلا أن مجموع النقاط التى حققها الفريق المصرى تجعله فى تصنيف عالمى أفضل على مستوى العالم بعد أن حصل على المركز ال 25 فى بطولة العالم السابقة ، أصبح بعد جمع نقاط أمس تمكنه من أن يكون ضمن أحد المراكز من 18 وحتى 20 فى بطولة العالم بألمانيا هذا العام المؤهلة لاوليمبياد طوكيو الصيف المقبل ، التى يشارك فيها أفضل 24 منتخبا على مستوى العالم .

أوضح أمين أن اللاعبة فرح أحمد بطلة إفريقيا للعام الثانى على التوالى ، لافتا إلى أن لاعبات المنتخب ظهرن بشكل جيد للغاية ، ولكن كان يمكنهن أن يقدمن مستوى أفضل من ذلك ، ولكن توجهن إلى المغرب بعد إنتهاء المعسكر الخارجى الذى أقيم فى أذربيجان دون الحصول على راحة أثر على مستواهن ، مؤكدا أن منافسات اللعبة فى الدورة صعبة جدا ، ويتمنى أن يحصل فريق الرجال على فضية الفرق اليوم ، نظرا لقوة منتخبى الجزائر والمغرب ، بالإضافة إلى غياب نجمى الفريق أحمد أشرف وعمر العربى بسبب الإصابة .