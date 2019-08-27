رياضة | قرار مفاجئ من الخطيب بشأن مدرب الأهلي الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار مفاجئ من الخطيب بشأن مدرب الأهلي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استبعد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بالاتفاق مع لجنة التخطيط برئاسة الدكتور طه إسماعيل، فكرة التعاقد مع مدرب هولندي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم المقبل.

وقرر مجلس الإدارة، عدم المناقشة حول تعين أو ترشيح أي مدرب هولندي، ليؤكد خروج هوب ستيفينز مدرب شالكة الأسبق، من الترشيحات.

ويأتي رفض التعاقد مع مدرب هولندي، بسبب التجارب الهولندية السابقة والتي فشلت في تحقيق نجاحات مع الفريق، وعلى رأسهم بونفرير ومارتن يول.

وتوجه أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، إلى ألمانيا في الساعات الأولى من صباح أمس الإثنين، لعقد عدة جلسات مع عدد من المدربين ووكلائهم، لحسم ملف المدير الفني، والذي سيقود الفريق الأول لكرة القدم بالفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يعقد توفيق، جلسة مع وكلاء لمدربين على طاولة مجلس الإدارة، على أن يتوجه بعدها إلى العاصمة الإسبانية مدريد للتفاوض مع ثاني المدربين، ثم يغادر مساء الغد إلى اليونان للتفاوض مع المدير الفني الثالث.

ومنح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لجنة التخطيط كافة الصلاحيات لانتقاء مدير فني الذي يحقق طموحات الأهلي وجماهيره على الصعيدين المحلي والقاري بعد خسارة كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.

وكان مجلس الأهلي، قرر إقالة الجهاز الفني السابق بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، بعد الهزيمة من بيراميدز سبورت بهدف دون رد، والخروج من مسابقة كأس مصر.

وأصدر مجلس الأهلي بيانا توضيحي مساء الأحد الماضؤ للكشف أخر تطورات التعاقد مع المدير الفني والذي جاء نصه كالآتي:-

استقرت لجنةُ التخطيط للكرة، برئاسة الدكتور طه إسماعيل على ثلاثة مدربين أجانب من مدارس كروية مختلفة؛ لاختيار أحدهم لتولّي المسئولية الفنية لفريق الكرة بالأهلي، خلال الفترة القادمة. جاء اختيار اللجنة لهذا الثلاثي في ضوء عوامل رئيسية أبرزها إنجازات المدرب مع الفرق التي تولى مسئوليتها، وبصمته على الأداء، والاستقرار في مكان عمله، وحرصه على ذلك، ومقومات الشخصية، وطموحه الدائم لتحقيق الأفضل.

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وكثفت اللجنة مفاوضاتها مع الثلاثي المشار إليه؛ لمعرفة شروط التعاقد؛ وإبرام الاتفاق في أقرب وقت ممكن، على أن يتم عرض الملف كاملًا من خلال اللجنة على الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والذي منح لجنة التخطيط كافة الصلاحيات لانتقاء مدير فني، يحقق طموحات الأهلي وجماهيره على الصعيدين المحلي والقاري.

هذا، وقطعت اللجنة شوطًا كبيرًا في المفاوضات لتقليص عامل الوقت، ومن المنتظر أن يتم حسم هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.

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